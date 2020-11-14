Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı - Son Dakika

Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı

14.11.2020 15:18

Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı her koldan mücadele başlatan Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, yaptırdığı görüntü ses getirdi.

Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı her koldan mücadele başlatan Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, yaptırdığı görüntü ses getirdi.

"Önce Domaniç Başaracak" hashtag etiketiyle tüm kurumların aynı anda Sosyal Medyadan paylaştığı klip kısa sürede ilçe sınırlarını da aşarak rekor düzeyde paylaşımla binlerce insana ulaştı.

Klipte, kahvelerin, parkların bomboş görüntülerinin ardından ilçe ye damgasını vurmuş yaşlıların duygusal görüntüleri geliyor, arka fondan gelen müzikle okunan Önce Domaniç Başaracak şiiri okunuyor. Şiir; Annemi Özledim, Bayramda elini bile öpmeye gidemediğim, boynuna doyasıya sarılmadığım Annemi, Torunlarımı özledim, Onlara sıkı sıkı sarılmayı, doyasıya sarılmayı özledim. Kahve sohbetlerini, dağdaki piknikleri, köydeki bahçeleri özledim. Bu millet çok acılar gördü, çok savaşlar çok salgınlar atlattı. Ama hepsi gelip geçti. Biliyorum; bu günlerde geçecek. O şen şakrak eş dostla güzelleşen günler yine gelecek. Ama bizler kurallara uyarsak, maskemizi takıp sosyal mesafemizi korursak, bunlar olacak. Domaniç bunu atlatacak ve bunu önce Domaniç Başaracak.

Domaniç Kaymakamlığınca ilçenin yerel gazetesini yaptırılan görüntü kısa sürede on binlere ulaşırken Kaymakam da hem görüntüleri hazırlayan ekibe hem de Domaniçlilere teşekkür ederek şunları söyledi. Kaymakam İpek, yaptığı konuşmasında, "Kıymetli Domaniçliler, sizlerin de bildiği gibi, ülkemiz dahil tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgını, ilçem Domaniç'te de etkisini şiddetle artırmaya devam ediyor. Salgının boyutu ve ciddiyeti göz önüne alındığında bazı kararlar aldık, almaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki, almış olduğumuz her karar Domaniçlinin sağlık ve huzur içinde yaşamasını sağlamak içindir. Tabiatın bize her türlü mucizesini sunduğu güzel ilçem Domaniç'te, Muratlı'dan Karaköy'e, Çukurca'dan Saruhanlar'a, Hisar'dan Yeşilköy'e kadar ilçemizin her bir noktasında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi ancak bir olursak kazanırız. Hiçbir şey aldığımız nefesten daha kıymetli değildir. Siz kıymetli hemşerilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki özlediğimiz günlere kavuşmayı #ÖnceDomaniçBaşaracak" dedi.

Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı
Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı
Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı
Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı

Muhammed Enes, Koronavirüs, Kütahya, Domaniç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı: Kazazedelerden biri kuzeni çıktı İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Başkan can derdinde kurmayları koltuk! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı         
14:27
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu         
13:05
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum         
11:54
Genç adam Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu         
11:39
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam, korona virüse karşı klip ile mücadele başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei