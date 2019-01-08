Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.



Taş, ziyarette, 2018 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında Koşal'a bilgi verdi.



Koşal, zirai üretim ve hayvan hastalıkları ile mücadele konularında görüşmeler yaptıklarını söyledi.



İlçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Koşal, "Tohum gençleştirme, toprak tahlili, toprağın hazırlanması, ekim, gübreleme, besi sığırcılığı, yerli sığır ırkının et ve süt verimi yüksek kültür sığır ırkına dönüştürülmesi, hastalıklara karşı zamanında aşılama ve önlemin alınması, çiftçilere ve besicilere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesinin önemini görüştük." dedi.

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