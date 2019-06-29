Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal, başarılı ikizleri makamında ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Koşal, başarılı ikizleri makamında ağırladı

1 saat önce

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasında yer alan Adil Karadağ'a ve ikincisi Yunus Karadağ'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Koşal, başarılı ikizleri makamında ağırladı, System.String[]
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasında yer alan Adil Karadağ'a ve ikincisi Yunus Karadağ'ı makamında kabul etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

Kaymakamlık Makamında Karadağ ailesini ağırlayan Recep Koşal, Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasında yer alan Adil Karadağ ve Yunus Karadağ'ı makamında kabul ederek bir takım hediyeler takdim etti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Adil ve Yunus Karadağ'ın başarısının büyük gurur verici olduğunu ve bu mutluluğu birlikte yaşadığını söyledi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Türkiye, Sarıkamış, Yunus Karadağ, Karadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal, başarılı ikizleri makamında ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]