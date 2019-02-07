Kaymakam Koşal'dan Akbelen Mahallesi'ne Ziyaret

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Kaymakamı Recep Koşal, köy iken mahalle statüsüne dönüşen Akbelen
Mahallesi'ni ziyaret etti.
Koşal, ziyarette mahalle muhtarı Selahattin Su ile köy konağında bir araya geldi.
Su'dan mahallenin sorunları hakkında bilgi alan Koşal, daha sonra mahalledeki yaşlı, ihtiyaç sahibi ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.
Mahalle ziyaretlerinin önemine dikkati çeken Koşal, "Mahallelerimize düzenlediğimiz ziyaretlerle yapılan tüm hizmetleri yerinde incelediğimiz gibi muhtaç ailelerimizi tespit ediyoruz. Hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla yüz yüze görüşme fırsatı buluyoruz. Bu inceleme ve görüşme, hem sorunların çözüm sürecini hem de en iyi hizmetin verilmesini olumlu yönde etkiliyor." dedi.
Ziyaretlerle devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Koşal, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini dile getirdi.
Koşal'a ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi Tuncay Ayaz eşlik etti.