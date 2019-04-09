Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Başkan Sarıcaoğlu'na Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan Başkan Sarıcaoğlu'na Ziyaret

10 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Koşal'dan Başkan Sarıcaoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Koşal, ziyaretinde ikinci defa Kavak Belediye Başkanlığına seçilen Sarıcaoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sarıcaoğlu, Kaymakam Koşal'a teşekkür ederek, birinci 5 yıllık belediye başkanlığı görevi sırasında yürüttüğü, kalan ve yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Koşal, Sarıcaoğlu'nun ikinci görev döneminin hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel
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