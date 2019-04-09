Kaymakam Koşal'dan Başkan Sarıcaoğlu'na Ziyaret
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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Koşal, ziyaretinde ikinci defa Kavak Belediye Başkanlığına seçilen Sarıcaoğlu'na görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sarıcaoğlu, Kaymakam Koşal'a teşekkür ederek, birinci 5 yıllık belediye başkanlığı görevi sırasında yürüttüğü, kalan ve yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Koşal, Sarıcaoğlu'nun ikinci görev döneminin hayırlı olmasını diledi.
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