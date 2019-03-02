Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Engelli Çocuğa Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan Engelli Çocuğa Ziyaret

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, engelli çocuğa ziyarette bulundu.

Kaymakam Koşal'dan Engelli Çocuğa Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, engelli çocuğa ziyarette bulundu.

Koşal, Yaşar Doğu Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman ve Ayşe Akyıldız çiftinin evine giderek, doğuştan serebral palsi hastası olan ve yatağa bağımlı yaşayan 9 yaşındaki çocukları Necla Akyıldız'ı ziyaret etti.

Küçük çocuğa şifa dileyen Koşal, ailenin sorun ve isteklerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyıldız ailesi, Kaymakam Koşal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ve Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Arayana Devletten 900 Lira Destek Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp

Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:37:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Engelli Çocuğa Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]