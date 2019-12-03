Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan engellilere ziyaret
Son Dakika Yaşam Kaymakam Koşal'dan engellilere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Koşal'dan engellilere ziyaret

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Kaymakam Koşal'dan engellilere ziyaret, System.String[]

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.


Diğer zamanlarda da sık sık ev ziyaretleri yapan ilçe Kaymakam Koşal engelliler gününde ilçede yaşayan engellileri evlerinde ziyaret etti.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal yaptığı açıklamada, "Çalışma azmi, cesareti ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda daha önce de defalarca ispatlamış olan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın onların haklarının ödenemeyeceği de aşikardır.


Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli olma adayıyız. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum." Diye konuştu.


Kaymakam Koşal'ın ziyaretine Eşi Ayşe Koşal ve Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yurtkan Öğün eşlik etti. - KARS

Sarıkamış, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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