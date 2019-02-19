Kaymakam Koşal'dan Esnaf Ziyareti

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçenin gelişmesinde esnafın büyük rol aldığını belirten Koşal, esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla beklentilerini dinledi.
İlçenin sanayileşme yolunda ilerlemeye devam ettiğini dile getiren Koşal, "Devletimiz her zaman esnafımızın yanında. Ben de devletimiz adına sizleri ziyarete geldim. OSB
'de fabrikalar üretime başladığında, buna bağlı olarak istihdam da artacak. Bu zamana kadar göç veren Kavak ilçesi, göç almaya başlayacak. Haliyle esnafımız istihdamın ve nüfusun artmasından olumlu etkilenecek." dedi.
Zaman buldukça esnaf ziyaretlerine devam edeceğine işaret eden Koşal, kapı ve telefonunun herkese günün 24 saati açık olduğunu kaydetti.