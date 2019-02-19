Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Hem Müdür Vekili Ersoy'a Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan Hem Müdür Vekili Ersoy'a Ziyaret

2 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevini vekaleten atanan Zekeriya Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Koşal'dan Hem Müdür Vekili Ersoy'a Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevini vekaleten atanan Zekeriya Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Koşal, ziyarette, halk eğitim merkezi kurslarının önemine dikkati çekerek, destekleme ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması için kurs açılması çalışmalarına öncelik verilmesini istedi.

Ersoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını söyledi.

Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zekeriya Ersoy, Yusuf Tanrıöven'in İkizce İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Kavak HEM Müdürlüğü görevini vekaleten görevlendirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:55 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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