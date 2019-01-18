Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan İdrisli Mahallesi'ne Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan İdrisli Mahallesi'ne Ziyaret

32 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İdrisli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Koşal'dan İdrisli Mahallesi'ne Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İdrisli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Koşal, mahalle ziyaretleri kapsamında köy iken mahalle statüsüne dönüşen İdrisli'de mahalle konağında muhtar Niyazi Çelik ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik ve vatandaşlarla sohbet eden Koşal, sorunlarını dinledi.

Sorunların çözümü için devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşların tamamına ulaştırma çabası içinde olduklarını vurgulayan Koşal, "Herhangi bir hizmet talep ve sorununuz olduğu zaman istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Biz sizleri için, sizlerin olduğu yerde varız. Devletimizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Hiçbir zaman çekinmeyin. Telefonum günün 24 saatinde sizlere açık. Beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.

Çelik ve mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile daire amirleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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