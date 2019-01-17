Kaymakam Koşal'dan Jandarmaya Ziyaret

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Jandarma Komutanlığı Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Jandarma Komutanlığı Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.



Ziyaretinde karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Cemil Gönüllü'den sorumluluk bölgesindeki asayiş durumu hakkında bilgi alan Koşal, askerlerle de sohbet etti.



Koşal, okul servisleri, traktör sürücüleri, vatandaşlar ve öğrencilere yönelik trafik ve asayiş bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesini istedi.





Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.

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