Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Jandarmaya Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Koşal'dan Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde, çamaşırhane ve mutfak bölümünde incelemelerde bulunan Kaymakam Koşal, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Gönüllü'den bölgenin genel asayiş durumu hakkında bilgi alarak sorun ve isteklerini dinledi.

Verdiği bilgilerden ve bölgede asayişin düzenli sağlanmasından duyduğu memnuniyetti ifade eden Kaymakam Koşal, Gönüllü'ye teşekkür ederek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık bölgesinde ve sandıkların İlçe Seçim Kuruluna ulaşımı sırasında gereken güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi.

Koşal, daha sonra Mehmetçikle öğle yemeği yedi.

Kaymakam Koşal'a ziyaretinde, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA

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