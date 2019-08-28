Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri
Son Dakika Yaşam Haber

Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri

39 dakika önce

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri, System.String[]
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Koşal, ilçe merkezine bağlı köyleri ziyaret ederek muhtarlardan sorunları ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi ve aynı zamanda köyde yapılan projeleri yerinde inceledi.

Ziyaret edilen köylerdeki yoğun ilgiye teşekkür eden Koşal, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Asıl amacın Sarıkamış ve Sarıkamış'a bağlı köylere hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Koşal, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KARS
Sarıkamış, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bülent Ersoy'un kızı değilim" diyen Seyhan Erdağ'a Demet Akalın'dan ilginç yorum: Miras sana kalır
Siyasetçilerden gazetecilere: "Kayyum kararını tanımıyoruz" bildirisine 189 isim imza attı Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı Son dakika! Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan köy ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]