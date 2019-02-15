Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti
1 saat önce
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, 19 Mayıs İlkokulu ile 19 Mayıs Ortaokulunu ziyaret etti.
Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, 19 Mayıs
İlkokulu ile 19 Mayıs Ortaokulunu ziyaret etti.
Ziyarette okulda görevli idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Koşal, sorun ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Eğitim öğretim seviyesinin yükseltilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Koşal, daha sonra sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.
Kitap okumanın önemine işaret eden ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koşal, "Okumak çok güzel, kendinizi hayata hazırlamak ve önemli yerlere gelebilmek için çok okumanız gerekiyor. Başarının sırrı planlı programlı çok çalışmaktan geçer. Bunun için önce hedefinizi belirlemeniz ve ardından çok çalışmanız gerekiyor. Eğer çok çalışırsanız başarılı olursunuz ve sonuç olarak da çalışmanın meyvesini yersiniz." dedi.
Koşal, getirdiği 300 kitabı da okul kütüphanesine hediye etti.
Ziyarette Koşal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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