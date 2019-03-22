Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Çakallı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Çakallı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.



Okul müdürü Ayhan Baş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Koşal, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuttu.



Başarının sırının planlı ve çok okumaktan geçtiğini belirten Koşal, "Hayatta başarılı olabilmeniz için planlı ve programlı çalışmanız ve çok okumanız gerekir. Elbette kendinize önce bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Bu hedefinize ulaşmanız için çok çalışmanız, öğretmenlerinizin bilgilerinden yararlanmanız ve kendinizi hazırlamanız gerekiyor." dedi.



Koşal, getirdiği 150 kitabı da okulun kütüphanesine teslim etti.



Ziyarette Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Zekeriya Ersoy da bulundu.

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