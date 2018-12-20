Kaymakam Koşal'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kavak Kaymakamlığınca, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker'in Tabaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına ziyaret düzenlendi.

Kavak Kaymakamlığınca, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker'in Tabaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına ziyaret düzenlendi.



Kavak Kaymakamı Recep Koşal, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın ve 15 öğrenci ile, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eker'in babası Kamil ve annesi Mevlide Eker'i Tabaklı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.



Koşal, ziyarette devletin her zaman şehit ailesinin yanında oluğunu ve kendilerinin de devlet adına ziyarete geldiklerini belirterek, şehit babası Kamil ve annesi Mevlide Eker ile bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.



Şehit ailelerine yönelik hazırladıkları "Hepimiz Evladınızız" projesi kapsamında şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirten Koşal, "Şehit aileleri bizim için çok değerli. Onları önemsiyoruz. Projemizle vatan uğruna evlatlarını şehit veren anne ve babalara, ülkenin bütün fertlerinin onların manevi evladı olduğu hissini verebilmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi de şehitlik mertebesinin kutsallığı ve milletimiz nazarında önemini öğretmek ve şehit ailelerimizin toplum nazarında kıymetini öğrenmelerini sağlamak amacıyla götürüyoruz. Bu arada şehit anne ve babası, öğrencileri karşılarında görünce çok mutlu oluyor. Bu da bizim için her şeyden önemli." dedi.



Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker, 30 Haziran 2007 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli Pülümür kara yoluna döşenen patlayıcı maddenin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olmuştu.

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