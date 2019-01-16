Kaymakam Koşal'dan Tekstil Fabrikasına Ziyaret

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak