Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal'dan Tekstil Fabrikasına Ziyaret

Kaymakam Koşal'dan Tekstil Fabrikasına Ziyaret

50 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Koşal'dan Tekstil Fabrikasına Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Mahallesi'ndeki fabrikayı gezen Koşal, fabrika çalışanlarıyla sohbet etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her zaman istihdama yönelik yatırımların destekçisi olduğunu vurgulayan Koşal, şunları kaydetti:

"Nerede bir fabrika varsa orada iş, işin olduğu yerde de AŞ vardır. Bundan önce Kavak ilçesi işsizlik dolayısıyla önemli miktarda göç vermiş. İlçeye bağlı köy iken mahalle statüsüne dönüşen yerleşim birimlerini ziyarete gidiyorum. Ama, gördüm ki bu yerlerde göç nedeniyle ya yaşlı kişiler kalmış veya tamamen boşalmış. Artık Kavak ilçesi sanayileşme yolunda ilerliyor. İlçemizde bin 500 kişinin istihdam edildiği ufak çaplı da olsa fabrikalar, iş sahaları mevcut ve kurulmaya da devam ediyor. İnşallah ilçemizdeki işsizlik sorunu tamamen halledilecek. İşsizlik nedeniyle baba ocağını terk ederek gurbetlere çıkan gençlerimiz, ilçesine dönecek. Hem fabrikada çalışacak, hem de babadan kalma toprağını ekerek kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren tekstil fabrikası çalışanları ve yetkilileri, Kaymakam Koşal'a teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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