Kaymakam Koşal'dan Yılbaşı Ziyaretleri

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, yılbaşı gecesinde ziyaret ve denetimlerde bulundu.
Koşal, Kavak Devlet Hastanesine giderek hastane çalışanları ve hastaları ziyaret etti.
Hastane müdürü Uğur Barış ve çalışanlardan bilgi alan Koşal, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hasta ve refakatçileri ile de sohbet eden Koşal, 2019 yılının sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.
Koşal, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik uygulamasında denetlemede bulundu.
Sürücü ve beraberindekilere çikolata ikram eden Koşal, trafik kurallarına uyulması ve gerekli belgelerin bulundurulmasına önem verilmesini istedi.
Koşal, itfaiye çalışanlarını da ziyaret ettikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, çalışmalarının değerlendirmesini yaptı.
Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli de katıldı.