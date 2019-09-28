Kaymakam Koşal'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Recep Koşal, Kazantaş köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.



Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, aralıksız olarak sürdürdüğü köy ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Koşal ilçeye bağlı Kazantaş köyünü ziyaret ederek köyde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Koşal, köylerin ihtiyaçlarını tespit edip en kısa sürede bunları yerine getireceklerini söyledi.



İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Çetinkaya, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emre Turunç eşlik etti. - KARS