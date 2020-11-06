Kaymakam Koşal, Kars Milletvekillerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Kaymakam Koşal, Kars Milletvekillerini Ziyaret Etti
06.11.2020 11:19
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Ankara'da bulunduğu ziyaretler kapsamında 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı MKYK Üyesi Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ı ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)'de...
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Ankara'da bulunduğu ziyaretler kapsamında 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı MKYK Üyesi Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ı ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)'de ziyaret etti.
Arslan ve Kılıç ile TBMM'de bir süre görüşen Kaymakam Koşal, ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kars Milletvekili Arslan ve Kılıç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek
"Sarıkamış Kaymakamımız Recep Koşal Bey Meclis'te ziyaretimize geldiler, Kaymakamımızla Sarıkamış'ta İlçemizde devam eden çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk, Nazik ziyaretlerinden ve hoşsohbetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim." Dedi. - KARS
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