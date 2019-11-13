Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı
Son Dakika Yaşam Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.


Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu yılın teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.


Yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Ödül törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KARS

Halk Eğitimi Merkezi, Sarıkamış, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı!
Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]