Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti

Sohbet havasında geçen ziyarette Müftü Vekili Çelik, Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'e faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - KARS

Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'i makamında ağırlayan İlçe Müftü Vekili Engin Çelik , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sarıkamış İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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