Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu
1 saat önce
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.
Sarıkamış Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.
Sarıkamış Kayak Merkezinde yapımı devam eden ve 2019-2020 kış sezonunda kayak severlerin hizmetine sunulacak olan Türkiye
'nin ilk ve tek yeni kapalı telesiyej sisteminin montaj ve inşaat çalışmalarını inceleyen Kaymakam Koşal, yetkililerden bilgi aldı. - KARS
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