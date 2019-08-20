Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu
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Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu

1 saat önce

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu, System.String[]
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

Sarıkamış Kayak Merkezinde yapımı devam eden ve 2019-2020 kış sezonunda kayak severlerin hizmetine sunulacak olan Türkiye'nin ilk ve tek yeni kapalı telesiyej sisteminin montaj ve inşaat çalışmalarını inceleyen Kaymakam Koşal, yetkililerden bilgi aldı. - KARS
Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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