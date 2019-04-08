Kaymakam Kotan'dan İtfaiye Amirliğine Ziyaret
1 saat önce
İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.
İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.
Hatay yolundaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğini ziyaret eden Kotan, itfaiye erleri ile sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İtfaiye erlerinin zor şartlarda, önemli bir görev ifa ettiğini belirten Kotan, ekiplere başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA
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