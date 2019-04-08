Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kotan'dan İtfaiye Amirliğine Ziyaret

Kaymakam Kotan'dan İtfaiye Amirliğine Ziyaret

1 saat önce

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakam Kotan'dan İtfaiye Amirliğine Ziyaret, System.String[]
İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.


Hatay yolundaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğini ziyaret eden Kotan, itfaiye erleri ile sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiye erlerinin zor şartlarda, önemli bir görev ifa ettiğini belirten Kotan, ekiplere başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Hatay, Lütfi Kotan, İtfaiye, Güncel
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