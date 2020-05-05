Kaymakam Kula'dan hijyen kurallarına uyan fırın işletmecisine plaket - Son Dakika

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve hijyen kurallarına uyan bir fırının işletmecisine teşekkür plaketi verdi.

Kula, denetimler kapsamında tedbirlere uyum gösterdiği belirlenen bir fırına ziyarette bulundu, işletmeci ve çalışanlara teşekkür etti.

Çalışanların örnek davranış gösterdiğini aktaran Kula, "Kötü koşullarda üretim yapılan yerlere nasıl cezai işlem yapılıyorsa işini güzel ve temiz yapan işletmelerimizi de ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Kula, daha sonra fırın sahibine plaket verdi.