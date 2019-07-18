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Kaymakam Kumcu'dan köy ziyareti

55 dakika önce

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, ilçeye bağlı belde ve köylerde halkla bir araya gelerek, taleplerini dinliyor.

Kaymakam Kumcu'dan köy ziyareti, System.String[]
Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, ilçeye bağlı belde ve köylerde halkla bir araya gelerek, taleplerini dinliyor.
Tül köyünü ziyaret eden Kumcu, burada köy muhtarı Necati Avcı tarafından karşılandı.
Muhtarlık binasında bir süre Avcı ile sohbet eden Kumcu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Kumcu, halkın sorun ve taleplerini dinleyerek, yapılması gerekenlerle ilgili olarak, beraberindeki kurum müdürlerine talimat verdi.
Kumcu, buradaki konuşmasında, "Halkımızın, istekleri veya çözüm bekleyen sorunları varsa bunları yerinde tespit edip, anında çözüme kavuşturmak amacıyla köylerimizi geziyoruz. İletilen durumlarla ilgili yapılacak çalışmaların bizzat takipçisi olacağım." dedi.
Kaymakam Kumcu, köyde bir hayırsever tarafından oluşturulan kütüphaneyi de gezerek incelemede bulundu.
Necati Avcı, Derinkuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:35 Kaynak: AA
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