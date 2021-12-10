Kaymakam Kundakçı'dan, Ulubeyli Karakoluna ziyaret - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Ulubeyli Karakolunu ziyaret etti.

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Ulubeyli Karakolunu ziyaret etti. Bahçesaray- Hizan sınırında bulunan ve 2 bin 200 rakımlı Ulubeyli Karakolunda askerlerle bir araya gelen Kaymakam Kundakcı, kendileriyle sohbet etti. Karakol çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Kundakçı daha sonra buradan ayrıldı. - VAN