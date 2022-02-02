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Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda - Son Dakika

Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda

02.02.2022 14:26
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda incelemelerde bulundu.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda incelemelerde bulundu.

Bahçesaray Kaymakamı Kundakçı, Altındere Mahallesi ile bağlı Dikmetaş mezrası arasında çığ düşmesi sonucu kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılan yolda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Kundakçı, yolun kapalı olmasından dolayı helikopterle hastaneye kaldırılan doğum hastası kadının eşini de ziyaret ederek tebriklerini iletti. Dikmetaş mezrasında bulunan hastaları da ziyaret eden Kaymakam Kundakçı'ya İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yunus Buzbuz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da eşlik etti. - VAN

Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda
Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda

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Ömer Tuğrul, Bahçesaray, Van, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Kundakçı kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda - Son Dakika
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