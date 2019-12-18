Kaymakam Kurdoğlu'dan Serik Gazeteciler Derneğine ziyaret - Son Dakika

Antalya'nın Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Kurdoğlu, gazetecilerle Serik'in gündemi, turizm potansiyeli ve ilçedeki spor faaliyetleriyle ilişkin sohbet etti.

Ziyarette, karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Kurdoğlu, basının mensuplarının halkın gözü ve kulağı olduğunu, yaptıkları haberlerle halkı bilgilendirdiğini söyledi.

Dernek Başkanı Servet Tümer de gazeteciler olarak Serik'in gelişmesi adına üzerilerine düşen görevi yaptıklarını aktardı.

Ziyarette derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.