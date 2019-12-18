Kaymakam Kurdoğlu'dan Serik Gazeteciler Derneğine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Kurdoğlu'dan Serik Gazeteciler Derneğine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Kurdoğlu'dan Serik Gazeteciler Derneğine ziyaret

6 saat önce

Antalya'nın Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Kurdoğlu'dan Serik Gazeteciler Derneğine ziyaret, System.String[]

Antalya'nın Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Kurdoğlu, gazetecilerle Serik'in gündemi, turizm potansiyeli ve ilçedeki spor faaliyetleriyle ilişkin sohbet etti.

Ziyarette, karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Kurdoğlu, basının mensuplarının halkın gözü ve kulağı olduğunu, yaptıkları haberlerle halkı bilgilendirdiğini söyledi.

Dernek Başkanı Servet Tümer de gazeteciler olarak Serik'in gelişmesi adına üzerilerine düşen görevi yaptıklarını aktardı.

Ziyarette derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Mehmet Kurdoğlu, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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