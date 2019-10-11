Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kurdoğlu'ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Kurdoğlu'ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO'ya ziyaret

Kaymakam Kurdoğlu'ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO'ya ziyaret

1 saat önce

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Kurdoğlu'ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO'ya ziyaret, System.String[]

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.


Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Kurdoğlu, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim ve idari personel eşliğinde yüksekokul yerleşkesini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


"Her türlü desteği vermeye hazırız"


Eğitim öğretime katkı sağlayacak tüm çalışmalara her zaman destek olacağını ifade eden Kaymakam Kurdoğlu, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim ile birlikte inşası devam eden Kredi Yurtlar Kurumu yurt binasını gezerek, inşaat ile ilgili bilgiler aldı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin eğitim almak için Serik'e geldiğini söyleyen Kurdoğlu, "Barınma konusu öğrencilerin en öncelikli ihtiyaçlarından biridir. Onların bu ihtiyacını karşılayacak yurdumuzun kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.


Ziyaretten dolayı Kaymakam Kurdoğlu'na teşekkür eden Serdar Selim, tüm paydaşlarla iş birliği içinde bölgeyi kalkındırmak adına her zaman özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda Serik Kaymakamı olarak atanan Mehmet Kurdoğlu ile de güzel işler yapacağımıza inanıyor ve bu vesileyle kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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