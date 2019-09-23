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Kaymakam Kurnaz'dan Başkan Akkaya'ya iade-i ziyaret

21 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Kurnaz'dan Başkan Akkaya'ya iade-i ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya iade-i ziyarette bulundu.


Resmi Gazetede yayımlanan 8 Ağustos 2019 tarih ve 30856 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Akşehir ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Kurnaz, Başkan Akkaya ile birlikte Akşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.


Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Akkaya, "Kaymakamımız Ahmet Sait Kurnaz'a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ahmet Sait Kurnaz, Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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