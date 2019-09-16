Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kurnaz, görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Kurnaz, görevine başladı

2 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, görevine başladı.

Kaymakam Kurnaz, görevine başladı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, görevine başladı.

Kaymakamlık binasına gelen Kurnaz, kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kurnaz, makamına hayırlı olsun ziyaretine gelenleri kabul etti.


Güzel bir ilçeye atandığını ifade eden Kurnaz, başta Akşehir Gölü olmak üzere ilçeye verebileceği hizmetler konusunda öncelik vereceğini belirterek hep beraber huzurlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi.


Evli ve bir çocuk babası Kurnaz, Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken kararname ile Akşehir'e atandı.

Ahmet Sait Kurnaz, Kaymakamlık, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı
FETÖ'nün mahrem abisinden polisi görünce şoka girme numarası Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kurnaz, görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]