Kaymakam Kurt: "Eğitim çocuğu sevmekle başlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Kurt: 'Eğitim çocuğu sevmekle başlar' - Son Dakika

Kaymakam Kurt: "Eğitim çocuğu sevmekle başlar"

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt Gölyaka Anaokulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Kaymakam Kurt:

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt Gölyaka Anaokulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.


Gölyaka'da öğrencilerle sürekli bir araya gelerek onlarla vakit geçiren Kaymakam Abdullah Kurt, Gölyaka Anaokulunu ziyaret etti. Okulun fiziki durumu, eğitim meteryal donanımı, çevre düzenlemesi, oyun parkurları gibi alanlarda incelemelerde bulunmasının ardından çocuklarla vakit geçirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, "Okulumuz, fiziksel durumu,eğitim meteryali donanımı,çevre düzenlemesi,oyun parkları,evcil hayvan barınakları,kuş yuvaları ile en ince detayına kadar düşünülmüş daha bahçeye atılan ilk adımda farkını hissettiren bir Okul.Sadece İlçemizin değil bölgemizin en güzel eğitim yuvalarından olduğu muhakkak olan bu Okulun ilçemizde olmasından son derece mutluyum.Okul-Aile birliğinin bu güzel yuvada sağlanmış olması ayrıca mutluluk verici,bugün burada gördüğümüz üzere velilerimiz çocuklarımıza bir köşede özveriyle bazlama yapıyorlar eğitim her bir yönüyle bütünleşik durumda,bu ortamlarda eğitim alan çocuklarımızın sevgi dolu,başarı dolu olmaları kaçınılmazdır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden öğrencilerimize kadar bu güzel tabloda nakışı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Abdullah Kurt, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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