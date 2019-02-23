Kaymakam Kurt Köyleri Geziyor Talepleri Dinliyor
20 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Yeniköy ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette talepleri yerinde dinledi.
DÜZCE(İHA) – Çilimli
Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Yeniköy
ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette talepleri yerinde dinledi.
Kaymakamımız Rumeysa Sena Kurt, İl Genel Meclis Üyeleri Nazmi Tok, Öner Şen ve kurum amirleri ile beraber Yeniköy ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette bulundu. Yapılan ziyaret kapsamında köy toplantısında vatandaşların talepleri dinlendi ve köylerde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alındı. Heyet daha sonra köylerdeki çeşitli bölgelerde incelemelerde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
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