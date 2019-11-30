Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi

6 saat önce

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, muhtarlarla bir araya gelerek bulunduğu bölgelerin sorun ve taleplerini görüştü.

Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi, System.String[]

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, muhtarlarla bir araya gelerek bulunduğu bölgelerin sorun ve taleplerini görüştü.


Gölyaka Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Abdullah Kurt, ilçede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında Gölyaka Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısını gerçekleştiren Kurt, daha sonra muhtar toplantısını gerçekleştirdi. Birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda muhtarların bulunduğu bölgelerde sorun ve talepleri görüşüldü. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarının çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Kaymakam Kurt, sorunların kısa sürede çözülerek daha iyi bir yaşam alanı oluşturacaklarını dile getirdi. - DÜZCE

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Abdullah Kurt, Gölyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 16:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]