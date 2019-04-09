Kaymakam Kurt'un Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Kaymakamı Fatih Kurt
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Kurt, yayımladığı mesajında, "174 yıldır halkımıza yüksek bir vazife şuuruyla hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın bütün mensuplarına, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebriklerimi iletiyorum. Devletimizin temel unsurlarından biri olan emniyet teşkilatımız, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye
, emniyet teşkilatımızın üstün gayretleri ve gece gündüz demeden, canla başla gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Emniyet teşkilatımızın, insan haklarına saygıyı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı benimseyen güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeyi her şartta gözeten halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir hizmet anlayışını daima ön planda tutacağına inanıyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveriyle ve hizmet aşkıyla çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunuyor, başarı dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: İHA
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