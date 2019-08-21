Son Dakika Haberleri: Kaymakam Lütfullah Göktaş törenle uğurlandı
Son Dakika Yaşam Haber

Kaymakam Lütfullah Göktaş törenle uğurlandı

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapan ve tayini çıkan Kaymakam Lütfullah Göktaş, yeni görev yerine ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle uğurlandı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş törenle uğurlandı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapan ve tayini çıkan Kaymakam Lütfullah Göktaş, yeni görev yerine ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle uğurlandı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş'ın bir yıl içerisinde Şaphane için çok değerli hizmetlerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Raism Dşahan, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı olarak ataması yapılan kaymakamımızı törenle uğurladık. Kendilerine ilçemize ısa sürede yaptığı güzel hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Lütfullah Göktaş, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi
Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:18:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Lütfullah Göktaş törenle uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]