Son Dakika Haberleri: Kaymakam Masasında Sokak Kedisinin Keyfi Objektiflere Yansıdı

Kaymakam Masasında Sokak Kedisinin Keyfi Objektiflere Yansıdı

2 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaymakamlık binasının maskotu haline gelen yavru kedinin kaymakamın masasında keyfi objektiflere yansıdı.

Kaymakam Masasında Sokak Kedisinin Keyfi Objektiflere Yansıdı, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaymakamlık binasının maskotu haline gelen yavru kedinin kaymakamın masasında keyfi objektiflere yansıdı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sokak kedisini sahiplenen Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, yavru kediye kaymakamlık binasında bakıyor. Kaymakam Üçer'in yanından ayrılmayan yavru kedi kimi zaman yatacak yer olarak kaymakamın masasını tercih ediyor. Soğuk havada kendisine sıcak bir yuva bulan yavru kedinin keyfi ise görülmeye değer. Bıcırık adını verdiği kediyle yakından ilgilenen Kaymakam Üçer, birkaç gün önce lojmanın bahçesine gelen kediyi sahiplendiğini kaydetti. Lojmanın bahçesinde başka sahiplendiği kediler de olduğunu belirten Kaymakam Üçer, "Bu yavru kedi lojmanımıza gelmişti. Lojmanımız da başka sokak kedilerine de bakıyoruz, yavruları olan kedimiz var. Anne kedinin bahçemize gelen kediyi yavrularından kıskanması nedeniyle bu kedimize kaymakamlık binasında bakmaya karar verdik. Aşılarını yaptırdık, burada bakıyoruz. Çocukken de kedileri severdim" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

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