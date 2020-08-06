Kaymakam maske denetimine çıktı - Son Dakika

Kaymakam maske denetimine çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen maske denetiminde vatandaş ve esnafların büyük bir kısmının kurallara uyması Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara'yı memnun etti.

Kaymakam maske denetimine çıktı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen maske denetiminde vatandaş ve esnafların büyük bir kısmının kurallara uyması Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara'yı memnun etti. Kaymakam Çaykara, "Vatandaşın bu konuda gerçekten belli bir seviyeye geldiğini, bu işin vahametini anladığını hissediyoruz ama bazen dikkat eksikliği oluyor. Onu da biraz daha yoğun bir şekilde hissettirip dikkatimizi muhafaza etmemiz lazım" dedi.

Son günlerde ülke genelinde korona virüs vakalarında yeniden artışın başlaması üzerine harekete geçen Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamlığı ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimini artırdı. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında yapılan denetimlerde iş yerleri ziyaret edilerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında yapılan denetimde Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Nuri Özgün, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas da eşlik etti.

Yapılan denetimlerde bazı vatandaş ve esnafın maske takmadığını fark eden Kaymakam Çaykara maske konusunda uyarılarda bulundu. Esnafa da maskesiz müşteri alınmaması konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Çaykara bu konudaki duyarlılığı daha fazla hissettirmek için çalışmaların artarak devem edeceğini söyledi.

Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara şunları söyledi: "Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın maske konusunda yeteri kadar bilinçli olduğunu memnuniyetle gördüm. Maskesiz olan birkaç vatandaş da sadece çay içmek için maskelerini çıkarttıklarını belirtti. Vatandaşın bu konuda gerçekten belli bir seviyeye geldiğini, bu işin vahametini anladığını hissediyoruz ama bazen dikkat eksikliği oluyor. Onu da biraz daha yoğun bir şekilde hissettirip dikkatimizi muhafaza etmemiz lazım. Vatandaş zaten bu denetimlerdeki maske konusundaki duyarlılıklarını ifade etmelerinden biz de ayrıca memnun olduk. Daha çok denetim yapılmasını daha çok bu konudaki duyarlılığın vurgulanmasını vatandaş da talep ediyor çünkü sağlık hepimizin problemi. Hepimiz bu konuda muzdaribiz. Biraz daha işi belirgin bir şekilde alışveriş yerlerinde pazarlarda hem de düğünlerde yoğun bir şekilde hissedeceğiz, hissettireceğiz. Duyarlılıktaki en ufak ihmalin bile bedelini ağır olacağını hem biz hem de vatandaşımız ifade ediyor. İnşallah bu mücadeleyi daha güzel bir şekilde daha dikkatli bir şekilde devam ettirip konsantrasyonumuzu, anlayışımızı tekrar yenilemek durumundayız." - MANİSA

Şehzadeler, Çaykara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam maske denetimine çıktı - Son Dakika
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