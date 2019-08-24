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Kaymakam Mehmetbeyoğlu 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi

52 dakika önce

Van'ın Erciş ilçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu sorunları yerinde görmek için 24 mahalle muhtarı ve bölgedeki bulunan kanaat önderleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu sorunları yerinde görmek için 24 mahalle muhtarı ve bölgedeki bulunan kanaat önderleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Beraberinde kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Çakırbey Mahallesindeki taziye evinde bir araya gelen Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm odaklı bölgesel istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve kurum amirleriyle birlikte bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşmasının ardından, muhtarlar ve kanaat önderleri tek, tek söz alarak mahalleleri ile ilgili sorunları dile getirdi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
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