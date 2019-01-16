Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Başarılı Öğrenciyi Bisikletle Ödüllendirdi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Başarılı Öğrenciyi Bisikletle Ödüllendirdi

1 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuyan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Başarılı Öğrenciyi Bisikletle Ödüllendirdi, System.String[]
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuyan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Gezi ve incelemeleri kapsamında Payköy Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, buradaki okulda da incelemelerde bulundu. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere çeşitli sorular soran ve bilgi birikimlerini ölçen Mehmetbeyoğlu, 4. sınıf öğrencisi Berivan Cengiz'in İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okumasının ardından bisiklet sözü verdi.

Ziyaretinin ardından kaymakamlıkça okula ulaştırılan bisiklet, Okul Müdürü Sabahattin Kolkurdu tarafından öğrenciye teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Uyardı! Adres Kaydı Olmayan 323 Bin Kişi Oy Kullanamayabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:13:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Başarılı Öğrenciyi Bisikletle Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]