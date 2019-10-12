Kaymakam Mehmetbeyoğlu'dan okul ziyareti

Mehmeybetoğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek , İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Evren Kaptan, Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit de eşlik etti.

Mehmetbeyoğlu, öğrencilerin eğitim seviyelerinin artırılması için öğretmenlere önemli görev düştüğünü belirtti.

Ardından sınıfları gezen Mehmetbeyoğlu, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlerle bir araya gelen Mehmeybeyoğlu, eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Van 'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ve Tekler Üzümlü Ortaokulunu ziyaret etti.

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