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Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi

6 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilerle bir araya geldi.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla buluştu. Engelli vatandaşların mutluluklarını hediyeler vererek paylaşan Mehmetbeyoğlu, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştirecek. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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