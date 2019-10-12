Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Erciş-Adilcevaz yolunda incelemelerde bulundu

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltın döküleceği Erciş- Adilcevaz yolunda incelemelerde bulundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Erciş-Adilcevaz bölünmüş karayolu son sistem BSK asfalt ile kaplanıyor. Çalışmalar kapsamında 66 kilometrelik Erciş-Adilcevaz karayolunun 42 kilometresi, periyodik olarak BSK asfalt ile kaplanacak ve daha önce tamamlanan 14 kilometrelik BSK kaplamalı Adilcevaz-Erciş bölünmüş karayolu ile bağlantı yapılacak. Söz konusu çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Erciş-Adilcevaz karayolunun son sistem asfalta kavuşacağını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Hükümetimiz, devletimiz bölgeye gereken önemi vererek vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti verme adına önemli bir çalışma başlatmıştır. BSK asfalt kaplamalı yolun tamamlanmasıyla birlikte araçlar daha rahat bir şekilde Erciş-Adilcevaz karayolunu kullanacaktır. Ben, bu hizmeti bölgemize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bölge halkımız adına şükran duygularımı sunuyorum" dedi. - VAN