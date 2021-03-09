Mehmetbeyoğlu'ndan Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Mehmetbeyoğlu'ndan Kadınlar Günü Kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadınlara jest yapan Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, onlara çiçek hediye ederek kadınlar gününü kutladı.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi. Kaymakamlık binasındaki birimleri gezen Mehmetbeyoğlu, personellerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti. Sosyal Hizmetler Merkezince, Kaymakamlık önünde açılan standı da ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, caddeden geçen kadınların gününü kutladı. Ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine geçen Mehmetbeyoğlu, polikliniklerde görev yapan kadın sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

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