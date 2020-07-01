Kaymakam Mehmetbeyoğlu: "Kırkpınar Mahallemizdeki yaraları saracağız" - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu: "Kırkpınar Mahallemizdeki yaraları saracağız"
Kaymakam Mehmetbeyoğlu: "Kırkpınar Mahallemizdeki yaraları saracağız" Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sağanak yağış sonrası Kırkpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu: "Kırkpınar Mahallemizdeki yaraları saracağız"
VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sağanak yağış sonrası Kırkpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.
Erciş ilçesinde dün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kırkpınar Mahallesi'nde yağış sonrası 74 küçükbaş hayvan sele kapılarak telef olmuştu. Olay sonrası mahalleyi ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ziyaretinde devletin bütün birimleriyle hemen harekete geçtiğini belirten Mehmetbeyoğlu, "Olay sonrası belediye ve kaymakamlık olarak hemen müdahalede bulunduk. Mahallede hasar tespit çalışmalarını yaptık. Devletimiz aracılığıyla gereken desteği vererek, inşallah en kısa sürede bütün yaraları saracağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:53 Kaynak: İHA
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