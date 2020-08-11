Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor

İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Van'ın Erciş ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından korona virüs denetimleri devam ediyor.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Van'ın Erciş ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından korona virüs denetimleri devam ediyor.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirler artırıldı. Söz konusu tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de genişletilmiş denetimler yapıldı. Bu kapsamda daha önce çarşı merkezinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el broşürleri dağıtan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, denetimlerini sürdürüyor.

Çarşı merkezindeki işyerlerini ve çay bahçelerini denetleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirirken, vatandaşlara korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı "14 Kural" broşürü dağıttı. - VAN

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 21:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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