Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mesajında, "Askeri dehasını, vatan sevgisiyle birleştirerek, milletin bağımsızlığı için tarihte eşine az rastlanır bir zafere imza atan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha anmaktayız. Şanlı tarihimize damga vuran, milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olmuş, fikir ve düşüncelerimize yön vermiştir. Bizlere bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran, bir asker ve devlet adamı olan Atatürk'ü minnet ve özlemle bir kez daha andığımız bugünde, onun Türk ulusuna olan inancını ve güvenini rehber almalıyız. Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu bilinçle yılmadan, yorulmadan üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, ülkemizi aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak bizlerin en önemli vazifesi olmalıdır. Bu düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - VAN