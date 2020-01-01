Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti, System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.


Güvenlik güçlerine ve seyir halindeki vatandaşlara tatlı ikram eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennilerinde bulundu. Karayolunda uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, "Şılbaşı gecesi ilçemizde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, vatandaşlarımızın güvenli ve huzur içerisinde yeni yıla girmesi için emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada hem trafik hem asayiş uygulamaları yapıyor. Bizde bu anlamda görevini yerine getiren arkadaşları ziyaret ettik. Hem yeni yıllarını kutladık, hem de onlara tatlı ikram ederek, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Bu vesileyle hepsinin de yeni yılını kutlamış olduk. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve devletimize, tüm İslam alemine hayırlar ve barış getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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