Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Mahalle Ziyaretleri
1 saat önce
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, halkın sıkıntı ve taleplerini yerinde dinliyor.
Van
'ın Erciş
Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, halkın sıkıntı ve taleplerini yerinde dinliyor.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin Gölağzı ve Kasımbağı mahallerini ziyaret etti. Ziyaretlerine ilk olarak Gölağzı Mahallesi Yavuz Sultan Selim
İlkokulu ile başlayan Mehmetbeyoğlu, burada sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Okuldaki eğitim çalışmalarını da inceleyen Mehmetbeyoğlu, okul çıkışı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalledeki Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulunu da ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra Kasımbağı Mahallesi'ne geçti. Burada vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bir süre vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Kasımbağı İlkokulunda da incelemelerde bulunan Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:18 Kaynak: İHA
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