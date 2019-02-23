Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Mahalle Ziyaretleri

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Mahalle Ziyaretleri

1 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, halkın sıkıntı ve taleplerini yerinde dinliyor.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Mahalle Ziyaretleri, System.String[]
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, halkın sıkıntı ve taleplerini yerinde dinliyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin Gölağzı ve Kasımbağı mahallerini ziyaret etti. Ziyaretlerine ilk olarak Gölağzı Mahallesi Yavuz Sultan Selim İlkokulu ile başlayan Mehmetbeyoğlu, burada sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Okuldaki eğitim çalışmalarını da inceleyen Mehmetbeyoğlu, okul çıkışı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalledeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu da ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra Kasımbağı Mahallesi'ne geçti. Burada vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bir süre vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Kasımbağı İlkokulunda da incelemelerde bulunan Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:18 Kaynak: İHA

Selim, Van, Güncel
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